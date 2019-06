Los técnicos deben salir de la escuela a la comunidad a resolver los problemas

Como parte del proceso de renovación de la educación técnica en Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, se reunió con los directores de las escuelas técnicas de salud, con el propósito de mejorar la calidad de la educación y lograr que los estudiantes de las escuelas técnicas puedan resolver los problemas de las comunidades.

Estamos trabajando para que todas las escuelas técnicas tengan una formación de calidad y de inclusión, señaló Istúriz, quien destacó que al mismo tiempo hay que darle pertinencia a la educación, para direccionarla al aprender haciendo.

Argumentó que hoy el país no está en una situación normal, porque es una nación que está en guerra no convencional, “donde necesitamos desarrollar todas las potencialidades de nuestro pueblo, y en ese sentido nos enfocamos hacia una educación soberana y necesitamos ser creativos y buscar alternativas en la solución de los problemas de nuestro pueblo”, afirmó.

El espacio educativo de reflexión y de trabajo -comentó- debe estar dirigido a una educación Robinsoniana, aprender haciendo, una educación que permita la liberación de nuestro pueblo, y garantizar al mismo tiempo que el venezolano no trabaje para depender de otro ni para especular sino que se forme para satisfacer las necesidades de los venezolanos.

Considera que no podemos seguir dependiendo de los elementos tradicionales que nos formaron en la economía rentista-petrolera y consumista, del no hacer, lo cual dijo, tiene mucho que ver con los elementos fundamentales del currículo, en el cual nos inculcaron unos valores que debemos sustituirlos, y como ejemplo citó el valor tener “que debe ser sustituido por el valor ser, porque el ser es lo más importante, una educación humanista, donde el ser humano sea lo fundamental, no que para ser, hay que tener, ya que lo esencial es el ser, y cambiar el individualismo por el ser social”, aseveró.

Explicó que lo importante es tener claro los elementos curriculares, el hacer como elemento esencial, la convivencia, el ser, la solidaridad, “y en el caso de la educación técnica la pertinencia es fundamental, porque queremos ir más allá del aula, si tenemos técnicos y gente preparada formando a los muchachos, los muchachos y los técnicos deben también salir de la escuela a los espacios de la comunidad a resolver los problemas”.

El titular de educación destacó que otro punto importante es darle instrumentos a las escuelas técnicas, y para eso son los laboratorios. Indicó que los estudiantes de las escuelas pueden reparar equipos como aires acondicionados, incubadoras en los CDI y hospitales, como también lo referente al área automotriz, celulares, computadoras, etc.

Manifestó que entre los motores productivos hay un motor farmacéutico y “queremos que las escuelas técnicas de salud se incorporen a este motor, y que estén en sintonía con cada uno de los motores de la economía”, enfatizó.

T/ Elízabeth Pérez Madriz

F/ Héctor Rattia