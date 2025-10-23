La luchadora Nohalis Loyo busca bronce en Mundial sub23 de Lucha en Serbia

La luchadora y medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Nohalis Loyo, buscará este jueves colgarse una de las medallas de bronce en el mundial de la categoría sub-23, cuando se mida a la suiza Svenja Jungo, por el repechaje de los 50 kilogramos del certamen que se disputa en la ciudad de Novi Sad, en Serbia.

Loyo, de 23 años de edad, inició su accionar en la cita mundialista en la ronda de octavos de final con una victoria por marcador de 3-1 sobre la luchadora protegida por la Federación Internacional de lucha (UWW por sus siglas en inglés), Sviatlana Katenka, pero cedió 10-0 ante la estadounidense Audrey Rae Jiménez en los cuartos.

A pesar de la caída, la larense mantiene opciones de colgarse una de las preseas de bronce gracias a que su rival norteamericana dominó 5-2 a la ucraniana Aida Kerymova en las semifinales y certificó su nombre en la final por la medalla de oro frente a la china Jinyue Liang.

En lo que respecta a su rival, Jungo se impuso 9-2 a la mexicana Ana Palacios en la ronda de clasificación, pero se quedó corta en su intento de avanzar con caída 12-6 ante la estadounidense Rae Jiménez en los octavos.

