Luego de 10 años el sable de guerra de Miranda se exhibe de nuevo en el Museo Bolivariano

El objeto se muestra acompañado por una figura hiperrealista del prócer venezolano donada a Venezuela por el Gobierno bielorruso

El sable de guerra que utilizó Miranda durante sus diversas participaciones en gestas por la libertad y la autodeterminación de los pueblos, es la Pieza del Mes que permanecerá en exhibición durante todo marzo en el Museo Bolivariano, ubicado al lado de la Casa Natal del Libertador, frente a la plaza El Venezolano, en el centro de Caracas.

La pieza estará acompañada por una figura hiperrealista, tamaño natural, de Francisco de Miranda, donada a Venezuela por el Gobierno bielorruso, ataviada con ropas de utilería que simulan el uniforme que vistió el prócer venezolano cuando ejerció el cargo de coronel en el Ejército ruso.

Según explicó al Correo del Orinoco el director del Museo Bolivariano, Jonathan Montilla, el programa La Pieza del Mes, iniciado en febrero en toda la Red Nacional de Muses Bolivarianos, es una iniciativa que busca promover y fortalecer la identidad nacional por medio de la exhibición, una vez al mes, de objetos emblemáticos que forman parte de una colección única en el mundo, formada por utensilios de diversas naturalezas que pertenecieron a próceres de la Independencia de las naciones suramericanas como Bolívar, Sucre, Páez y Miranda, entre otros.

Esta iniciativa, acotó Montilla, abre además, la inquietud de crear una línea de investigación rigurosa para develar la historia detrás de estos objetos.

En el caso del sable de guerra de Miranda, se trata de un arma que aún cuando existen pruebas contundentes que le perteneció, no se han realizado estudios por medio de los cuales se pueda trazar la historia completa del instrumento.

No obstante, se sabe que la pieza que llevaba 10 años sin exhibirse es de hierro forjado con una técnica desarrollada en el extremo oriente por medio de la cual se conseguían armas más ligeras, más fuertes y más resistentes que las elaboradas en Europa. De acuerdo a Montilla, el uso de este tipo de sables se hizo muy popular después de las guerras napoleónicas.

Para el mes que viene, adelantó el director de la institución, se exhibirán frente al patio central del Museo Bolivariano una pistola y una daga que lleva escrito en su hoja: “No me desenvaines sin razón y no me envaines sin honor”, ambas pertenecientes al Gran Mariscal de Ayacucho.

T/ Luis Jesús González Cova

F/ Miguel Romero

Caracas