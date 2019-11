Luis Alberto Crespo: Venezuela resiste en todos los terrenos

Filven continuó este fin de semana con un sinfin de actividades y presentaciones de nuevas obras, además de charlas, conversatorios y recitales poéticos

“Aún huelo a caballo de tanto desearte”, señala Luis Alberto Crespo en su libro Todo eso, del Fondo Editorial Fundarte, que puede adquirirse a un módico monto en el quisco de la Alcaldía de Caracas. En otro verso, el poeta caroreño señala: “Ningún pájaro existe porque se va”.

Crespo, escritor homenajeado en esta 15a Feria Internacional del Libro de Venezuela, disertó ayer al mediodía en la sala de la Gobernación del Distrito Capital que lleva su nombre sobre el país en la nueva poesía venezolana.

La feria continuó ayer en la plaza Bolívar y sus alrededores con ponencias, charlas, conversatorios, recitales poéticos, presentaciones de nuevas obras, lecturas dramatizadas, actividades de creatividad infantil, todas ellas desarrolladas en los espacios dispuestos para las actividades.

Entre las nuevas obras previstas para presentarse ayer figuraban No Fly List de Hernando Calvo Ospino, editado por El Perro y la Rana, Reverón de Florencia Grillet y Beatriz Aiffil, Allá viene de Andrés Aguilar Pérez, editorial Galac, Pregúntale a Lorenzo de Nelson Chávez Herrera, Otro mundo, otra vida de Jorge Dávila, Tramas imaginarias de Gabriel Jiménez Emán, entre otros.

Freddy Melo, escritor apureño, luchador social, estuvo presentando su libro Mechones ardientes, obra que recoge una serie de poemas sobre el tema político-social.

“Es un texto de combate contra el imperialismo, el capitalismo, por la patria, la libertad. Tengo héroes, situaciones, hechos. Esta es la temática de este libro”, confiesa.

Luis Alberto Crespo dijo que la decisión de escritor homenajeado representaba un compromiso. Se trata de una iniciativa que le entusiasma y lo reafirma, pero sobre todo significa una apuesta para que la Filven se desarrolle y culmine con éxito.

“No solamente me emociona el hecho que me designen a mí”, indica Crespo, “porque hay muchos escritores que lo merecen, es un lugar común, pero es verdad, yo no puedo irrespetar una decisión que es colectiva. Al mismo tiempo, me obliga en un sentido hermoso a ahondar más en mi compromiso con la Revolución, con este sueño nuestro, que estamos esforzándonos en triunfar y lograrlo a pesar de los asedios inhumanos a que estamos sometidos: economía, salud y también la cultura, porque no nos imaginábamos que podíamos tener una fiesta como esta, con invitados internacionales, con la República Popular China como país invitado, donde ha habido un acuerdo tecnológico, económico, cultural, técnico de primer orden, entre ellos el convenio de ediciones mutuas chino-venezolano, por lo tanto, esta es una prueba de cómo Venezuela resiste en todos los terrenos. Las marchas te dicen dónde esta el pueblo. El sentido del humor y la resistencia del venezolano es otra fuerza. Venezuela sigue siendo un pueblo que está poniendo en práctica las lecciones del comandante Chávez. Este pueblo sigue siendo chavista.

Una ojeada al entorno político latinoamericano motiva a Crespo a recordar una frase de Fidel Castro, quien afirmó, palabras más palabras menos, que no hay nada más peligroso que el capitalismo moribundo.

“Hay que ver lo que están haciendo con Bolivia, que es repetir lo que quisieron hacer con Venezuela para poner a pelear pueblo contra pueblo, y traer sus marines para restablecer, entre comillas, la paz. La CIA está detrás del golpe en Bolivia. Están metidos en Chile, pero vamos a confiar en los pueblos que son los que triunfan.

-¿Sigue usted escribiendo?

-Bueno, usted sabe que a mí me gusta el periodismo, soy periodista, pero en este momento soy presidente de la Biblioteca Ayacucho. Escribo siempre poesía, crónicas, a lo mejor sale pronto un libro de crónicas.

-¿Y el llano?

-Lo he dejado un poco atrás, porque tengo que también ocuparme de mi otra tierra que es Carora. Vivo entre el llano y Carora. Soy llanero y caroreño, pero no he vuelto al llano y quiero ir en estos meses, en enero, cuando acople el sol.

-¿Qué significa este libro Todo eso?

-Es todo lo que yo he hecho. Hay una parte que es mucha crónica. Hay un homenaje a mi padre, Antonio Crespo Meléndez, que fue periodista. Es un homenaje al periodismo. Se llama Escrito sobre encandilados, dedicado a mi padre. Es una poesía en prosa que recoge testimonios, recuerdos, vivencias del llano, de Carora, de Venezuela toda. Lo escribí en París cuando estuve cinco años afuera y eso me motivo muchísimo. La memoria se devuelve, la memoria se aviva mucho más, por eso quise recordar mis pasos por esa Venezuela que tanto amo.

T/ Manuel Abrizo

F/ Luis Franco

Caracas