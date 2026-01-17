Luis Antonio Villegas estará al frente del Ministerio de Industria, Producción y Comercio Nacional

“He decidido fusionar los ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, carteras importantes para el avance económico del país”, anunció este viernes la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Telegram.

La nueva instancia fusionada será asumida por el actual ministro de Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas, quien fue designado por el presidente Maduro en febrero de 2024.

Rodríguez informó que el anterior titular del ministerio de Industrias, Álex Saab, asumirá posteriormente nuevas responsabilidades en el Gobierno nacional, y agradeció su trabajo y dedicación al servicio de la Patria.

T/VTV