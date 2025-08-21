Luis Arce: EE.UU. debe acabar con la demanda y empresarios de la droga en su territorio

“Si de lucha contra las drogas se trata, lo que debe hacer Estados Unidos (EE.UU.) es acabar con la demanda de todo tipo de drogas que existe dentro de su territorio y poner alto a las industrias de armas y a la industria de la cultura banal, que acompaña a los empresarios de la droga”, expresó este miércoles el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora.

Durante su intervención en la XIII Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), desarrollada este miércoles en forma remota con el presidente Nicolás Maduro Moros y los titulares de los gobiernos miembros, expresó tajantemente su solidaridad a la no injerencia imperial contra Venezuela.

“Participamos en esta convocatoria para hacer efectiva nuestra absoluta solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante la inadmisible provocación de los Estados Unidos, que todavía piensa que nuestra América, como la llamara José Martí, sigue siendo su patio trasero (…) La verdadera seguridad de nuestros pueblos no se construye con la presencia de buques de guerra, ni con el despliegue de tropas extranjeras, sino con más integración, más justicia social, más democracia y más soberanía».

Arce Catacora instó al ALBA a afirmarse como un bastión de resistencia y de esperanza, una voz unida que diga al mundo que nuestros pueblos no aceptarán imposiciones ni amenazas. “Estamos aquí para afirmar que la dignidad no se negocia, que la soberanía no se cede y que la paz no se militariza, siempre con la fuerza de nuestra historia y con la esperanza en nuestro futuro”, afirmó, al reiterar la solidaridad al presidente venezolano ante la grosera pretensión imperial de poner precio a la cabeza de un presidente legítimo, con el pretexto de luchar contra el narcotráfico.

Dijo que, en realidad, detrás de esa fallida guerra internacional contra las drogas de EE. UU., está el objetivo central de ocultar ante el mundo su interés real, que es controlar políticamente América Latina y apropiarse de los recursos naturales que existen en la región, así como el destruir al pueblo organizado. “Para evitar que sigamos un camino propio y soberano”, espetó, contundente, en mensaje directo a Donald Trump y las autoridades norteamericanas.

El presidente boliviano recordó que las agencias de inteligencia de esa potencia imperial ya han confesado sus intentos históricos que buscaban asesinar al Comandante cubano Fidel Castro y al Comandante venezolano Hugo Chávez Frías, por lo cual esos mismos actores han perpetrado las peores bajezas para alcanzar sus fines.

“No hay duda, el fascismo nos acecha y los pueblos de América Latina debemos prepararnos para resistir, vencer. Bolivia se suma a ambos fines de ALBA-TCP, para rechazar toda forma de injerencia y para reiterar que América Latina y el Caribe son y deben seguir siendo una zona de paz”, concluyó.

T y F/ VTV