Luis Gómez conquistó II Clásico Amigos del Ciclismo

Luis Gómez, vistiendo la casaca de Campeón Nacional y representando a Carabobo, se llevó el triunfo en el II Clásico Amigos del Ciclismo realizado en el estado Aragua, el cuan contó con la participación de 150 atletas.

Esta justa fue organizada por Venezuela País de Fututo y Ángel “Lato” Hurtado, avalado y apoyo de la Asociación de Ciclismo del estado, presidida por Anthony Brea, así mismo, A Y M Bike, Fina Arroz, Multimarcas Sport, Masa Barya, hielo “El Vikingo”, todos valiosos colaboradores de la apasionante disciplina deportiva.

En lo concerniente al accionar de los pedalistas, el oriental Luis Gómez está demostrando andar en excelentes condiciones y haciendo valer su estatus de Campeón Nacional de Ruta 2021 al llevarse la victoria en la categoría Elite, el segundo lugar lo ocupó, Johan Sánchez (Fundación Anthony Brea), tercero, José Díaz (Carabobo), Cuarto, Alberto Carrero (Revivir – Distrito Capital) y la quinta posición fue para, Héctor Nieves (Ciclo Corsé – Distrito Capital).

En cuanto a las féminas, la hermosa caraqueña Karelia Machado (Osorio Bike) impuso su ley al triunfar en la categoría Elite, la secundo la Campeón Nacional Sub 23, Katiuska García (Shimano La Guaira), en el tercer lugar culmino la Sub 23, Wilmary Pacheco (Fundación Angie González – Carabobo), la cuarta posición la ocupo otra Sub 23, Elianta Soteran (Selección de Aragua).

La victoria en la juvenil fue para otro rey nacional de la ruta, el aragüeño, Max Tovar. Lo escoltó Diego Lei (Ciclo Corsé -Distrito Capital), tercero, Abrahán Rodríguez (Ciclo Corsé -Distrito Capital), cuarto, Robert Rojas (Guárico) y en el quinto lugar finalizó, Carlos Trujillo (Ciclo Corsé -Distrito Capital).

Los máster también fueron parte del espectáculo: en la A, Marcel Milano (Carabobo), quien obtuvo su segundo triunfo en menos de 24 horas. Lo secundó José Contreras (Distrito Capital); tercero, Yordano Triana (Orbea Aragua); cuarto, José Rojas (Aragua); quinto, William Affame (Team Bike Ferro Industrias).

En la B nuevamente dominaron los representantes del Gobierno Bolivariano de Apure. Está vez le tocó a Wilmen “Mantecal” Bravo, mientras el segundo fue para su compañero Juan “Yeye” Aponte; tercero, José Machado (Osorio Bike); cuarto, Rafael Cuervo (Team Fina Arroz); quinto, Jesús Luque (Team Fina Arroz).

Alexander Salazar (La Mina – Monagas) salió airoso en la máster C; José Aguilar (Carabobo) segundo; Rafael Carrizales (Carabobo), tercero; Víctor “El Maracucho” Yajure (Fundación Anthony Brea), cuarto; Víctor Morales (Team Fina Arroz) , quinto.

En los de más edad, categoría máster D, volvió a sus andanzas Ramón Rodríguez (Masa Brayga – Aragua); Juan Pacheco (A Y M Bike – Aragua) llegó de segundo; tercero para William Jiménez (Guárico); cuarto, Jairo Tangarifé (Optica Visión Solidaria); y quinto, Jesús Escalona (Aragua).

Las pruebas se desarrollaron en la carretera nacional, Cagua -Villa de Cura – Maracay, con salida y llegada frente al Rey de las Carnes, circuito de 26.4 kilómetros. Los Élite y Juvenil dieron cuatro circunvalaciones; los A y B con tres vueltas; y los C y D con dos vueltas y media.

T/Redacción CO

Caracas