Luis Sojo dirigirá a Tigres de Licey en Dominicana

Tiene experiencia como técnico en Venezuela y el exterior

Luis Sojo fue designado como nuevo manager de los Tigres del Licey para la temporada 2020-2021 de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom). El anuncio oficial fue hecho a través de la cuenta oficial en Tiwter del equipo quisqueyano.

La semana pasada el gerente general del Licey, Junio Noboa, había hablado sobre el tema con el periodista Enrique Rojas, en el programa Grandes en los Deportes, que se trasmite por la emisora Escándalo 102.5 FM de Santo Domingo, todas las tardes.

El ex grandeliga venezolano aparecía como finalista para asumir el cargo junto con Ramón Vázquez. El boricua, de 43 años, exhibía entre sus credenciales ser miembro del cuerpo técnico de Medias Rojas de Boston en las mayores y un campeonato con los Cangrejeros de Santurce en la zafra 2015-2016 de la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente en Puerto Rico, según esbozó Alexander Mendoza para prensa LVBP.

Sojo, de 55 años, ganó cinco anillos de Serie Mundial con Azulejos de Toronto y Yanquis de Nueva York, siendo el estratega de la selección de Venezuela en las tres ediciones del Clásico Mundial de Beisbol (2006, 2009 y 2013) y en la primera del Torneo Premier 12 (2015), además de dirigir en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) a Lara, Aragua y Magallanes, equipo con el que se llevó el cetro en la campaña 2012-2013. También fue estratega en las menores por Yanquis, aparte de ser coach de tercera en el equipo grande.

La última experiencia de Sojo como manager fue en la zafra 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico, con Águilas de Mexicali, equipo que le despidió. Actualmente es piloto de la Real Federación Española de Beisbol y Sofbol, además de formar parte del tren ejecutivo de Astronautas de Chiriquí, que debutó la temporada anterior en la Liga Profesional de Beisbol de Panamá (LPBP) y se llevó el título.

DEPENDE

El petareño es gerente del club y forma parte del grupo de inversionistas que compró la franquicia, funciones que en principio no le impedirían ser capataz en dominicana, de acuerdo con declaraciones de Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe (CBPC), al reportero Nathanael Pérez Neró, del rotativo dominicano Diario Libre: “Yo no creo que Luis Sojo sea dueño de un equipo en Panamá. ¡Nooo!, no lo creo. Lo pondría en dudas, aunque pudiera ser verdad, él está ligado a un equipo”.

El ejecutivo caribeño advirtió que de ser contratado Sojo por Licey, “tendría que consultarse con los presidentes de ligas para saber si hay conflictos de intereses”.

Todo indica que Sojo tendría que renunciar a su cargo de gerente y vender sus acciones, si es es que las tiene como se dice.

Licey, la divisa con más títulos en Lidom (20) y Series del Caribe (10), estuvo a cargo de Luis Urueta en la 2019-2020, pero el estratega anunció que no seguiría con los felinos, que no ganan el torneo de su país desde la 2016-2017.

Sojo es miembro del Salón de la Fama del Beisbol Venezolano y en febrero fue exaltado al Pabellón de la Fama del Caribe. Licey era uno de los cuatro equipos de Lidom que buscaba dirigente. Los otros tres clubes son Leones del Escogido, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao.

Gigantes despidió al criollo Luis Dorante hacia el final de la ronda regular del año pasado. Su compatriota José Alguacil, que terminó al frente de Estrellas, en lugar del cesanteado Fernando Tatis, es un fuerte candidato a repetir en el cargo, según declaraciones de Manny Acta, vicepresidente de operaciones de beisbol de los Orientales, a Armando Soldevila de ESPN.com.

T/ Redacción CO

F/ Archivo CO

Caracas