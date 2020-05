Luis Sojo: “Mis jugadores practicarán el bateo y corrido”

Está consciente de que en República Dominicana los estrategas no duran mucho si no ganan

El petareño Luis Sojo, mánager de Tigres del Licey para la zafra 2020-2021 de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), fue presentado a la prensa dominicana en una reunión virtual, que pudo seguirse online por el canal de YouTube del equipo azul: “Quiero darles las gracias a los periodistas por su paciencia”.

“Esto era un reto para mí. Era un reto para mí porque sin demeritar a los otros equipos que conforman la Lidom, por la calidad de la liga, por la calidad de sus jugadores. Es un sueño hecho realidad”, comentó el expelotero ganador de cinco coronas de bateo en nuestra liga al colega venezolano Alfredo Villasmil Franceschi, quien vive en República Dominicana y escribió para prensa LVBP.

Sojo fue una de varias opciones para ocupar el puesto de capataz, entre ellas el boricua Ramón Vázquez. Sus cualidades terminaron convenciendo al alto mando quisqueyano.

“Luego de entrevistar a diferentes y excelentes candidatos, pensamos y estamos seguros que la elección realizada es la que más conviene a nuestra organización y que bajo su dirección lograremos conquistar la corona 23. Particularmente, siempre fui un seguidor de él en sus años como jugador. Me impresionó mucho la pasión y la energía que ponía en el juego. Estoy seguro que esto lo llevará a sus jugadores como mánager”, señaló Domingo Pichardo, presidente del club.

“La familia de Tigres del Licey se siente muy satisfecha y honrada en recibir como un nuevo miembro al señor Luis Sojo, que además será el primer mánager venezolano que dirige al Licey en toda su historia de 113 años”, abundó Pichardo.

Se debe recordar que Sojo es ganador de cinco anillos de Serie Mundial con Yanquis de Nueva York y Azulejos de Toronto, fue el estratega de la selección de Venezuela en las tres ediciones del Clásico Mundial de Beisbol (2006, 2009 y 2013) y en la primera del Torneo Premier 12 (2015).

En la LVBP dirigió a Lara, Aragua y Magallanes, equipo con el que se llevó el cetro en la campaña 2012-2013. En la pelota azteca se desempeñó como capataz de Cañeros de Los Mochis (2015-2016) y Águilas de Mexicali (2018-2019) en la Liga Mexicana del Pacífico, y de Toros de Tijuana (2016), en la Liga Mexicana de Beisbol.

BATEO y CORRIDO

Sojo comentó que aplicará su manera de jugar a la pelota. No cambiará su libreto: “Me gusta correr y verán a mis jugadores practicando el bateo y corrido, aunque todo lo dictará el juego. Verán un equipo aguerrido, que nunca se rendirá ante las adversidades. Será una guerra sana contra los otros equipos, no podemos bajar la guardia. (Tratará de llevar) mucho ánimo y alegría al dugout, además de darle a los peloteros la confianza de que pueden confiar en su mánager, independientemente del rol en el equipo. Trato de ser un pelotero más”.

Cuando se le preguntó si estaba claro sobre lo que implicaba llevar las riendas del conjunto más ganador en el Caribe, explicó que está consciente de lo que esto significa y reiteró que la meta es llegar hasta la final: “Yo no solo quiero jugar este torneo sino también la Serie del Caribe”.

Una meta que le someterá al escrutinio público, lo que acarrea una gran presión. Las directivas del circuito quisqueyano pierden la paciencia rápido. Son constantes los despidos. En la campaña 2019-2020, cuatro dirigentes fueron cesanteados. Además de los venezolanos Omar López (Águilas) y Luis Dorante (Gigantes), perdieron sus puestos Buck Britton (Leones) y Fernando Tatis padre (Estrellas).

“El trabajo más inseguro que tiene el beisbol en las ligas invernales es el de mánager. Pero cuando tomas un reto tan importante, tú no puedes pensar en eso. Tienes que pensar en el trabajo que vas a hacer. El beisbol es un juego impredecible, traicionero o como lo quieras llamar. Cuando tomas un trabajo como este, lo más importante es prepararse, hacer una buena planificación, que esté todo el mundo en la misma página. No pienso en esas cosas (presión), pienso en llevarles el mensaje positivo a mis jugadores y la mentalidad es llegar a finales de enero para levantar la copa. Uno toma decisiones esperando que sean las mejores para el equipo. Unas se te van a dar y otras no. Tomaste la decisión y sigues con ella. Los resultados nadie puede controlarlos”, enfatizó el estratega, de 55 años de edad.

Junior Noboa, gerente general del Licey, no alberga dudas con respecto a la capacidad del venezolano: “He sido un gran admirador de su carrera como jugador. Es un hombre de beisbol que reúne las condiciones que estábamos buscando como parte de la directiva, como miembro de las operaciones de beisbol. Un hombre del beisbol tradicional, con conocimientos del beisbol moderno. Es importante para la pelota de invierno tener un hombre con esa experiencia. Sabe manejar un clubhouse, especialmente en invierno, un beisbol un poco diferente a la pelota organizada. Contamos con un hombre muy valioso para dirigir a nuestro club. Tenemos una confianza tremenda que nos podrá llevar a nuestra meta final, que no es otra que el campeonato nacional y del Caribe”.

ESPAÑA EN ESPERA

Cuando se le preguntó si tenía compromisos con España para dirigir la selección de ese país en las eliminatorias del Clásico Mundial de Beisbol fue muy claro al responder que estaba concentrado en proyectos concretos y que Licey era, de ahora en adelante, su principal preocupación: “Estoy en constante comunicación (con la Real Federación Española de Beisbol y Sofbol). Hay muchas cosas inciertas (debido a la pandemia del Covid-19). Nadie sabe lo que va a pasar. No puedo tomar una decisión hasta que no se den las cosas”.

También fue enfático al aclarar que no es dueño de los Astronautas de Chiriquí, la nueva franquicia que ganó el último campeonato de la Liga Profesional de Beisbol de Panamá (LPBP): “Es algo que la gente me ha preguntado. Estoy en una faceta de mi vida en la que me he dedicado a la parte empresarial. Tengo acciones en un equipo de baloncesto en Venezuela, manejo una productora de TV y salió esta oportunidad de invertir en Panamá, como cualquier otra persona. Soy accionista minoritario de una franquicia que compraron unos amigos míos venezolanos. No soy el dueño”.

De hecho Sojo forma parte del tren ejecutivo de Astronautas de Chiriquí, que debutó la temporada anterior en la Liga Profesional de Beisbol de Panamá (LPBP) y se llevó el título. El petareño es gerente del club, cargo al que debería renunciar.

Sin embargo, Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe (CBPC), comentó al reportero Nathanael Pérez Neró, del rotativo dominicano Diario Libre: “Tendría que consultarse con los presidentes de ligas para saber si hay conflictos de intereses”.

Licey es la divisa con más títulos en Lidom (20 y dos más antes de la creación del circuito) y Series del Caribe (10). La campaña anterior estuvo dirigido por Luis Urueta, pero el piloto colombiano anunció que no seguiría con los felinos después de perder la Serie Final contra Toros del Este. Los Tigres no ganan el torneo de su país desde la 2016-2017.

“Estoy ansioso de llegar al Estadio Quisqueya/Juan Marichal para lograr el objetivo de levantar ese trofeo y brindarle satisfacciones a una afición tan exigente. Vamos a lograr lo que nos hemos propuesto este año”, apuntó Sojo.