Luis Vicente León: Las sanciones de EEUU contra Venezuela perjudican al pueblo

Las más de 50 sanciones económicas del Gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela -entre ellas, el bloqueo de pagos internacionales para la importación- castigan al pueblo venezolano, puesto los ciudadanos no pueden conseguir lo que necesitan como productos alimenticios y medicamentos, sentenció este domingo el analista político y presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.

“Las sanciones no ‘castigan’ solo a un Gobierno; las sanciones castigan a un país. Castigan al empresario, que no puede sacar su producto fácilmente. Castigan al exportador que se consigue con problemas en la banca internacional. Castigan a la gente que no puede conseguir lo que necesita. Por lo tanto, esa no es la solución”, reconoció el presidente de la referida firma durante una entrevista con el periodista venezolano José Vicente Rangel.

Señaló, en ese sentido, que el proceso de diálogo -que impulsa el Gobierno Nacional con sectores de oposición- es de vital importancia, para resolver la problemática política, económica y social que transita el país.

“La solución es la negociación: Tenemos que ejercer presión para que todos los actores estén dispuestos a ceder y a resolver el problema”, aclaró el analista.

Tal como lo indica un trabajo publicado en el portal Misión Verdad, “producto de la caída de los precios del petróleo, la manipulación del tipo de cambio por agentes económicos exógenos y las sanciones que limitan el financiamiento externo, a Venezuela se le ha complicado sensiblemente su capacidad de importación de insumos básicos como alimentos, medicinas y aditivos para la industria petrolera, urgentes para satisfacer las necesidades de la población”.

Recientemente, Rex Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos y exjefe de la trasnacional petrolera ExxonMobil, expresó que las “sanciones económicas” contra Venezuela han sido “extremadamente efectivas”.

Durante su primera gira por América Latina ( México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica efectuada en febrero), el magnate señaló, de forma injerencista, que pedirá más presión sobre el Gobierno venezolano.

