Lula da Silva aboga por Maduro y la soberanía de Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debería enfrentar cualquier proceso judicial en su propio país y no en el extranjero, tras su secuestro en Caracas el 3 de enero por fuerzas estadounidenses y posterior traslado ilegal a Nueva York. “Si tiene que ser juzgado, debe ser en su país, no en el extranjero”, sostuvo.

Durante la Cumbre sobre Inteligencia Artificial celebrada en India, el jefe de Estado brasileño declaró al medio India Today TV que no puede aceptarse que un presidente sea detenido por otro país, al tiempo que reiteró la importancia de respetar el principio de soberanía. A su juicio, cualquier actuación judicial debe enmarcarse en el derecho interno de cada nación.

Lula subrayó que, más allá de las acusaciones formuladas por la actual administración de Estados Unidos, corresponde a las instituciones venezolanas determinar, si existieran, las responsabilidades legales que puedan derivarse. En ese contexto, insistió en que lo prioritario es “restablecer la democracia en Venezuela” mediante mecanismos institucionales y sin injerencias externas.

El mandatario comparó la situación con casos de ciudadanos brasileños procesados fuera de su territorio y afirmó que, en su opinión, deberían responder ante la justicia de Brasil. Sostuvo que la cooperación internacional debe construirse sobre el respeto mutuo entre Estados y la no intervención.

Asimismo, informó que planea presentar una propuesta formal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien prevé reunirse próximamente en Washington. Indicó que en ese encuentro abordará temas como el crimen organizado, el narcotráfico y la gestión de minerales estratégicos, dentro de un marco de diálogo bilateral.

T/CO