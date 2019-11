Lula da Silva ratifica que trabajará por el crecimiento socioconómico de Brasil

El expresidente barsileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró este sábado que trabajará por la recuperación y crecimiento socioconómico de Brasil.

«(Jair) Bolsonaro solo da discursos de odio de racismo, cómo puede tomar decisiones si él nunca ganó el sueldo básico, yo pensé que metiéndome a la cárcel recuperarían a Brasil y solo veo cifras que disminuyen», enfatizó Da Silva durante su discurso frente a la sede del sindicato metalúrgico de Sao Bernardo do Campo, un día después de ser liberado.

Destacó que tiene muchos proyectos para impulsar el desarrollo integral de la nación. «Tengo más coraje de luchar para que el trabajador tenga un empleo normal. Ya probamos que podemos hacer llegar al pobre a la universidad, a la educación técnica, en nuestro Gobierno en el sector metalúrgico creamos más de 1 millón de empleos», aseveró.

Dijo que está dispuesto a recorrer nuevamente el país, porque «no es posible que los ricos sigan haciéndose más ricos y los pobres más pobres, no es posible que 200 personas tengan las mayores riquezas del país», sostuvo.

En su alocución, manifestó duras críticas hacia el sistema judicial y arremetió contra el ex juez Sergio Moro, «necesito probar que Moro es un canalla».

El líder del partido trabajador afirmó que pudo haberse exiliado de su país, pero que en lugar de ello, necesitaba probar la mentira y que Sergio Moro (hoy ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, que le condenó en su momento) no era un juez, sino un canalla».

Comentó que mientras estuvo en la cárcel se preparó espiritualmente para no odiar. «Yo pude hacer eso porque tengo la conciencia limpia, dudo que Bolsonaro y Moro duerman con la conciencia tranquila como yo, y quiero decirles que volví», dijo .

Exhortó al pueblo brasileño a mantener la confianza en su trabajo y el legado que deberá reconstruir.

«Ustedes deben confiar en mi, porque lo único que jamás haré en mi vida es traicionar la confianza que me tienen hace varios años. A mis 74 años de edad no puedo ver como destruyen este país, no puedo ver que mujeres tengan que vender su cuerpo, no puedo ver a la policía asesinando a un joven porque robó para alimentarse, debemos crear empleos», expresó.

T/AVN

F/Archivo