Lula llama a movilización contra amnistía para golpistas en Brasil

El presidente brasileño pidió a sus simpatizantes rechazar la propuesta que busca indultar a los responsables del asalto a las instituciones en 2023.

Durante un encuentro con activistas en la comunidad Aglomerado da Serra, en Belo Horizonte, Luiz Inácio Lula da Silva advirtió sobre el riesgo de que el Congreso apruebe una amnistía a los condenados por los ataques antidemocráticos del 8 de enero de 2023.

El mandatario señaló que la extrema derecha aún conserva influencia parlamentaria y recalcó que la defensa de la democracia también depende de la movilización popular.

Lula criticó además a sectores que, según dijo, promueven la injerencia extranjera en los asuntos internos de Brasil, calificándolos de “falsos patriotas”.

La oposición impulsa un proyecto de ley que podría beneficiar incluso al expresidente Jair Bolsonaro, acusado de planear la intentona golpista.

T/CO