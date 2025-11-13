Machado ofrece a EEUU yacimientos petroleros e instalar bases militares en el país

Durante la transmisión del programa número 551 de «Con el Mazo Dando», el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, leyó una misiva enviada por el patriota «Patricio El Maracucho» en el cual reveló los ofrecimientos de María Corina Machado a Marco Rubio, que incluyen la entrega de yacimientos petroleros a ExxonMobil y la instalación de cuatro bases militares de Estados Unidos en el país.

El texto aseguró que existió un acuerdo entre el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio y Machado, en el que Rubio persuadiría al presidente Donald Trump para aprobar el despliegue militar en el mar Caribe, mientras Machado generaría el caos dentro de Venezuela para «preparar el camino de la invasión».

Del mismo modo, detalló que María Corina Machado habría ofrecido al senador Marco Rubio no solo la explotación de yacimientos petroleros venezolanos por parte de ExxonMobil, sino también la instalación de cuatro bases militares de Estados Unidos en Zulia, Carabobo, Anzoátegui, Bolívar, destinadas a «proteger los intereses de EE. UU. en nuestro país» tras una hipotética toma de poder por parte de Machado.

La información fue aportada por las patriotas cooperantes «La Pepa er’ Queso» y «La Traga Venao», infiltradas en el equipo de comunicaciones de Machado, aseguran que la dirigente opositora muestra «preocupación» ante la falta de cumplimiento de sus promesas para el año 2025. Entre estas promesas se menciona la planificación de un golpe de Estado en Venezuela con apoyo de supuestos militares «leales» a ella. El objetivo del caos interno sería facilitar una invasión militar de Estados Unidos.

