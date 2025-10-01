Maduro a cadetes y oficiales FANB: Es tiempo de autoexigencia individual y colectiva

“Es un tiempo especial para la autoexigencia individual y la autoexigencia colectiva como cuerpo militar de la nación; no podemos aceptar indisciplina, fallas, debilidades, vacilaciones ni dudas; es tiempo de certezas y autoexigencia, señores cadetes, señoras cadetes, tiempo de autoexigencia y cuando digo cadetes, digo oficiales también”, instruyó el presidente constitucional y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros.

Durante su participación en la Lección Magistral con motivo de la apertura del año pedagógico 2025-2026 de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), en Caracas, donde recibió un Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación, el jefe de Estado reflexionó sobre la importancia del estudio y formación de las generaciones de militares en la nación, sin la tutela imperial que existía en el siglo pasado.

“Esta universidad militar es columna vertebral, y cada vez debe ser más columna vertebral del proceso de Revolución Militar que vive nuestro país, que vive la institución, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus cuatro componentes y el quinto componente especial de la Milicia”, manifestó.

Acompañado del alto mando militar y de las autoridades universitarias, encabezadas por el rector y viceministro de Educación para la Defensa, Omar Enrique Pérez La Rosa, el presidente Maduro exaltó el XV aniversario de la creación de esta casa de estudio por el Comandante Hugo Chávez Frías.

Orientó a marcar las pautas estratégicas, tácticas organizacionales, pautas metódicas y pedagógicas, para «desatar las fuerzas creativas en la construcción de un concepto estratégico que va más allá de los convencionales, tarea primordial, señor rector, señores oficiales del Estado, mayor superior de esta Universidad Militar Bolivariana”.

Destacó que, actualmente, no es cualquier cosa ser cadete en las 12 academias que conforman el sistema formativo de alto nivel en Venezuela, por lo que reitera su orden de autoexigencia en la disciplina, en el estudio, en la elevación de la conciencia y moral Bolivariana, en la capacitación para el combate militar, “en el compromiso con su institución, que es el compromiso con su patria”.

Finalmente, instó a cada estudiante, oficial e integrante de la FANB a ser el corazón, el alma y el cerebro “de la Revolución Militar en marcha, de nuestra doctrina y nuestro concepto estratégico de defensa integral de la nación”.