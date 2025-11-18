Maduro a Donald Trump: El diálogo es el camino para buscar la verdad y la Paz

Ante las informaciones generadas en distintos medios de comunicación social en la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicará que podría sostener diálogo con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros; el Jefe de Estado indicó que el diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz. «En Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela se hablará. Face to face. Cara a cara», puntualizó.

El presidente Maduro indicó que el 06 de septiembre envió una carta de 3 páginas al presidente Trump en la que le solicitó respeto absoluto al Derecho Internacional.

«Cuestionamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países. Y ratificamos lo que dice la Carta de Naciones Unidas, lo que dice nuestra Constitución, lo que dice nuestro pueblo. Ratificamos que solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo», resaltó el Mandatario Nacional.

Prosiguió su respuesta ante el periodista y filósofo, Miguel Pérez Pirela, durante la transmisión del segmento «Zona Digital» de su programa «Con Maduro+», número 97, indicando que las guerras son un abismo sin fin, son bases de destrucción y muerte como fue ha ocurrido en Vietnam, Afganistán, Irak, Libia, entre otros países. «El camino del resto del siglo XXI es otro, que es reafirmar los derechos de los pueblos, el derecho internacional», destacó el presidente Maduro.

Para el Jefe de Estado el país está unido. Destacó que en Venezuela hay planes para el desarrollo económico, social, científico, educativo y de defensa integral del territorio para los próximos 20 años. «Así que el que quiera dialogar encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela», expresó con efusividad.

Las encuestas no mienten

«Estados Unidos, ahí están las mediciones, el 94% de este país rechaza las amenazas militares. Más del 90% rechaza a esos viejos carcamanes y carcamanas. Juan Guaidó, ¿recuerdan el nombre de Juan Guaidó? Juan Guaidó, la señora Machado, Leopoldo López, fracasados de 25 años que han pretendido asaltar el poder político de Venezuela y ahora quiere que entren los marines y le entreguen el poder a ellos», explicó el presidente Nicolás Maduro para dar respuesta a la pregunta generada por el periodista Pérez Pirela y ante el último pronunciamiento del presidente norteamericano que fue viralizado en distintos medios de comunicación.

T/Prensa Presidencial