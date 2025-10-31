Presidente Maduro a EEUU: La mejor ayuda a Cuba es levantar el bloqueo

“La mejor ayuda es que levanten todo el bloqueo económico a Cuba, que levanten todas las medidas de persecución económica. Esa es la mejor ayuda que puede dar el gobierno de Estados Unidos a nuestra hermana Cuba”, dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tras la ayuda anunciada por el Gobierno de Estados Unidos a la mayor de las Antillas, luego del paso del huracán Melissa.

​En este sentido, el presidente Maduro recordó el reciente resultado en la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde la comunidad internacional se pronunció abrumadoramente en contra de las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. contra la nación caribeña.

​“¿Cómo lo decidió ayer la Organización de Naciones Unidas? 165 votos a favor. La humanidad entera votó porque cese la tortura contra el cuerpo económico y social de Cuba,” destacó.

​El jefe de Estado hizo referencia a las declaraciones de Marco Rubio, e instó directamente al Gobierno de EE. UU. a actuar de manera consecuente. “Así que, si el Gobierno de Estados Unidos quiere ayudar a Cuba, levante hoy mismo todas las medidas y verá que es la mejor ayuda histórica para un pueblo heroico y patriota.”

Ayuda venezolana

​Mientras se mantiene la exigencia del cese del bloqueo, Venezuela, a través de la aerolínea Conviasa, desplegó su apoyo humanitario a Cuba. ​En contraste con las ofertas condicionadas norteamericanas, el mandatario nacional señaló que la ayuda concreta ya está en la isla: “Mientras tanto, ahí llegó Conviasa con la ayuda.”

​La posición de Venezuela reitera la solidaridad incondicional y prioriza la exigencia del fin de las medidas coercitivas que, a juicio del Gobierno venezolano, representan la mayor afectación al pueblo cubano.

F/VTV