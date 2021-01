Maduro a la oposición: Vamos a rectificar, basta de hacerle daño al país

“Pensemos como país, pensemos como pueblo, pensemos como nación, no pensemos de manera partidista, parcializada, pensemos en los intereses de nuestra nación por encima de todo”.

Así exhortó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a los que adversan políticamente a la Revolución Bolivariana, al tiempo que instó que trabajar en conjunto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para establecer las estrategias correspondientes para recuperar los activos de la nación que se encuentran en el extranjero.

“Les propongo ir todos juntos; parlamento –Legislativo- y Ejecutivo como Estado, como pueblo a la recuperación de todos nuestros activos y recursos en el extranjero”, ratificó.

En esa línea, el Dignatario detalló que con la recuperación de los recursos se recuperaría la producción industrial del país, se fortalecería el ingreso económico, “primero es un derecho de Venezuela y segundo se fortalecería el ingreso de la sufrida familia venezolana y la clase obrera”, subrayó.

El Jefe de Estado exhortó al liderazgo de oposición para que sigan la vía democrática, que garantizará el desenvolvimiento sano de la nación; instándolos a unirse a esta meta.

“Que los votos sean los que decidan no las sanciones, no la guerra contra PDVSA, no la guerra contra las empresas básicas, no la guerra contra la economía familiar, que sean los votos, la conciencia, no el sabotaje a la economía nacional”, instó.

Vale destacar los esfuerzos del Gobierno Bolivariano por construir el camino del diálogo como método de participación y reconocimiento, que ha fortalecido y posicionado ante las naciones la democracia participativa y protagónica existente en Venezuela.

T y F/Prensa Presidencial