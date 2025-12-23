Maduro a Trump: «Le iría mejor si se ocupara de los temas de su país»

«Cada presidente en lo suyo: atender los temas de su país», consideró el presidente venezolano, al referirse a su reciente conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y las reflexiones que le han concitado las más recientes agresiones de EE.UU., consistentes en el asalto militar de buques privados que transportaban crudo venezolano y la confiscación ilegal de su carga.

«Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor dentro de su país con los temas económicos y sociales, le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo: atender los temas de su país. Porque no puede ser que él atienda el 70 % de sus discursos y declaraciones y el tiempo es Venezuela. ¿Y EE.UU.? ¿Y los pobres de EE.UU., los que necesitan vivienda? ¿Y los empleos que hay que crear? Que cada quien atienda su país», declaró el mandatario en una jornada de trabajo televisada.

Manifestó asimismo que, si vuelven a conversar, le dirá directamente «que cada quien atienda sus asuntos internos». «Aquí en Venezuela los atendemos los venezolanos, porque el pueblo de EE.UU. votó en contra de las intervenciones extranjeras, de las guerras eternas, de los cambios de régimen», apuntó.

En ese orden, sostuvo que «el pueblo de EE.UU. votó por un nuevo EE.UU. adaptado a la humanidad, que respete la soberanía, que no haga más intervenciones, que no acose a ningún país y que no encamine a los países hacia una guerra. No [por] las guerras eternas que le han hecho daño al mundo y le han hecho mucho daño a la juventud estadounidense».

Para concluir, reiteró que «Venezuela es un país siempre dispuesto a hablar con respeto, con serenidad» y vaticinó que, en «cualquier circunstancia», su «equipo», que es Venezuela, «siempre ganará».

T/Agencia