Maduro agradece al pueblo de Noruega por manifestación en apoyo a Venezuela

El presidente Nicolás Maduro expresó la tarde de este martes su agradecimiento al pueblo de Oslo, Noruega, por la multitudinaria manifestación que se realizó en las calles de la capital nórdica, en respaldo a Venezuela y en rechazo a la escalada militar en el Caribe.

Durante una sesión del Consejo Nacional de Economía, el mandatario destacó la masiva participación de miles de ciudadanos noruegos y latinoamericanos, quienes se autoconvocaron para pedir paz y oponerse a una intervención militar.

«Quiero agradecer desde aquí al pueblo de Oslo y de Noruega que por miles se lanzó a las calles hoy a pedir paz para Venezuela, a apoyar a Venezuela en su deseo de paz y desarrollo, a decir no a la guerra por petróleo, no sangre por petróleo», manifestó el presidente Maduro.

El Jefe de Estado expresó también su satisfacción por el gesto que fue visible en las redes sociales, donde se compartieron imágenes de los manifestantes con pancartas y consignas.



«Yo me quedé impresionado, lo vi en las redes antes de venir para acá, miles de noruegos y noruegas con sus carteles, con consignas y muchos latinoamericanos que viven allá sacando por redes esa inmensa marcha autoconvocada de respaldo a la República Bolivariana de Venezuela», enfatizó.

El mensaje central de la marcha fue un rechazo categórico a los llamados a la intervención, bajo el lema: «No sangre por petróleo».

T/CO