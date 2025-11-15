Maduro agradece oraciones en acto por la paz de Venezuela

En el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores se llevó a cabo un encuentro de oración por la paz de Venezuela, con la participación de pastores y pastoras cristianos provenientes de distintos países.

El presidente Nicolás Maduro encabezó la actividad y expresó sentirse fortalecido por las bendiciones recibidas de la comunidad cristiana internacional.

El mandatario destacó la importancia de la unión espiritual y agradeció las plegarias dirigidas a él y a su familia: «Hoy, unidos en oración, me voy renovado en mi fe y en nuestra unión sagrada. Sé que Dios nos escucha y nos protege», afirmó durante el acto.

Acompañado por la primera dama, Cilia Flores; el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, vicepresidente de Asuntos Religiosos del PSUV; el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández; y el viceministro Edgar Arteaga, el presidente subrayó que siempre ha sentido la presencia divina en los momentos difíciles.

El encuentro concluyó con un mensaje de esperanza: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, y en Él está siempre la victoria», fueron las palabras finales del Jefe de Estado.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presodencial