Presidente Maduro: Amenazas del imperialismo han despertado a un gigante

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la independencia y la libertad del pueblo no tiene alternativa. “No es Maduro, sino una historia grande”, dijo el jefe de Estado luego de instalar la Plenaria del Congreso Extraordinario del PSUV-JPSUV 2025.

A través de un material audiovisual publicado en su canal Telegram, el jefe de Estado manifestó “que el pueblo de Venezuela jamás será humillado [por potencias extranjeras]. Creo que el imperialismo norteamericano con sus amenazas militares lo que ha despertado es a un gigante”, manifestó.

El mandatario venezolano reiteró que la Revolución Bolivariana es un proyecto histórico y no se basa en una figura personal. “Estamos dispuestos a empuñar las armas para enfrentar al yanqui invasor en la tierra y los mares. No es Nicolás Maduro, es una historia grande”.

Durante la Plenaria del Congreso Extraordinario del PSUV-JPSUV 2025, el presidente Nicolás Maduro reiteró que cada año ha sido una construcción de caminos hacia la victoria, la paz, la estabilidad y la unión nacional, al reafirmar el carácter irreductible del pueblo venezolano frente a cualquier intento de sometimiento.

F/VTV