Maduro anunció la activación de los ODDI en Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy con Operación Independencia 200

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro anunció la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), en los estados Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy, como parte de la Operación Independencia 200 a los fines de garantizar la preparación para la defensa integral y la paz en la nación

La información la dio a conocer el jefe de Estado por medio de un audiovisual en el que resaltó que estas cuatro entidades conforman un corredor vital que se extiende desde Los Andes hasta el Centro Occidente, el cual representa una «línea clave de garantía de defensa, de estabilidad económica y desde todo punto de vista».

Del mismo modo, el mandatario nacional hizo un llamado a la perfecta unión de todo el pueblo y los distintos sectores en estos estados para «ganar la paz» y ejercer la soberanía en el territorio nacional.

El presidente Maduro enfatizó que el despliegue se realiza en perfecta fusión popular, militar, policial para garantizar la seguridad en el territorio y hacer a la patria «inexpugnable».

Por último, señaló que estas acciones se enmarcan en la Operación Independencia 200, que garantizará las 27 tareas territoriales «estado por estado, zona por zona, comunidad por comunidad», en defensa del derecho a la vida, la alegría y la máxima felicidad del pueblo.

F/VTV