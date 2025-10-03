Presidente Maduro apuesta por una Venezuela libre, en paz y productiva

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó a través de un material audiovisual publicado en su canal Telegram que “Nuestra Patria tiene que seguir así: libre, en Paz y productiva. El pueblo tiene todo mi apoyo para avanzar sin demoras».

Su mensaje lo dio durante su participación en un conversatorio con voceros de la Comuna agroproductiva “Era Bicentenaria”, de la parroquia El Junquito de Caracas, donde aprobó una serie de proyectos en beneficio de la comunidad. “Vamos a avanzar progresivamente y paso a paso”, destacó.

Afirmó que las montañas de El Junquito deben convertirse en un polo de desarrollo alimentario frente a la Gran Caracas. “Todo es prioridad, porque yo quiero venir aquí en diciembre a comerme unas hallacas y en ese momento inaugurar todas las obras que estoy aprobando”, expresó.

Finalmente, el presidente Nicolás Maduro exhortó al pueblo que hace vida en la Comuna agroproductiva “Era Bicentenaria” a mantener su compromiso productivo en beneficio de las comunidades.

F/VTV