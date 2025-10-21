Maduro: Baltasar Porras dedicó su vida a conspirar contra la canonización de JGH

Durante la inauguración de la Sala de Autogobierno en la Comuna Las 8 Raíces, ubicada en Los Mecedores, Caracas, el presidente Nicolás Maduro señaló al cardenal Baltazar Porras de haber obstaculizado durante años el proceso de canonización de José Gregorio Hernández.

“El Monseñor Porras dedicó su vida a frenar la santificación de José Gregorio, pero fue derrotado por Dios”, expresó Maduro, asegurando que posee información detallada sobre las acciones de ciertos sectores eclesiásticos que sabotearon el proceso iniciado entre 1949 y 1957.

El mandatario celebró que Venezuela hoy cuenta con dos santos reconocidos por la Iglesia: José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. “El pueblo debe saber que la canonización se logró a pesar de la oposición interna”, afirmó.

Maduro también compartió una anécdota de su encuentro con el Papa Francisco en 2013, cuando le entregó una imagen de José Gregorio realizada por artistas trujillanos, destacando la profunda devoción del pueblo venezolano. “Decían que no había milagros, pero basta con ir a la iglesia de La Candelaria y escuchar a los devotos”, señaló.

El presidente exaltó la figura de José Gregorio como pionero de la medicina social y humanista, y reveló que él mismo fue sanado por el doctor cuando era joven y padecía de asma severa. El acto concluyó con testimonios de fieles presentes que compartieron sus experiencias de sanación atribuidas al santo venezolano.

T/CO

F/Prensa Presidencial