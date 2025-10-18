Maduro celebra 18 trimestres de crecimiento económico y proyecta cifras récord para Venezuela

Durante la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento en el urbanismo Oscar López Rivera, ubicado en el Paseo Vargas de Caracas, el presidente Nicolás Maduro destacó los avances económicos del país, anunciando que Venezuela ha alcanzado 18 trimestres consecutivos de crecimiento en el marco de los 13 Motores Productivos.

El jefe de Estado subrayó que esta recuperación sostenida se ha logrado a pesar de los desafíos impuestos por la pandemia y las sanciones internacionales, y que representa más que una mejora en los indicadores macroeconómicos: es una transformación palpable en la producción nacional y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

«Estamos hablando de crecimiento real, de la economía que produce alimentos, energía, bienes y servicios. Una economía que abastece, que exporta, que se mueve con fuerza desde el corazón productivo del país», expresó Maduro.

El mandatario también adelantó que el cierre del año podría marcar un hito económico, con una tasa de crecimiento cercana al 9%, posicionando a Venezuela como líder regional en expansión económica. «Estamos a la cabeza de América Latina y el Caribe en crecimiento. Este nuevo modelo económico tiene un propósito claro», afirmó.

Finalmente, reiteró que el objetivo central del modelo bolivariano es generar bienestar colectivo: «Nuestro enfoque es que todos avancemos juntos, construyendo abastecimiento, prosperidad y justicia social para el pueblo venezolano».

T/CO con informacion de Prensa Presidencial