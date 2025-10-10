Maduro (2)

Presidente Maduro celebra despliegue de la Operación Independencia 200 en Aragua, Falcón y Zulia

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, precisó este viernes que con el despliegue de la Operación Independencia 200 toda la fuerza militar del país se activó a las 00:00 horas en tres Zonas de Defensa Integral en los estados Aragua, Falcón y Zulia.

Asimismo, el jefe de Estado indicó que “hoy, desde las 5:00 de la mañana, se activó la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) y todas las fuerzas sociales de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia, Falcón y Aragua, cuyos estados son vitales” para el noroccidente del país, dijo el jefe de Estado a través de un mensaje publicado en su canal Telegram.

Agregó que las tres entidades cumplen con el desarrollo, despliegue, evaluación y puesta en marcha de las 27 acciones fundamentales para garantizar la capacidad de defensa del país. “La Operación Independencia 200 fue activada y va a la carga, a la batalla y a la victoria en perfecta fusión militar-popular-policial”, expresó

Finalmente, el presidente Nicolás Maduro aseveró que Venezuela ha ganado en su legítimo derecho a preservar la paz y la soberanía para defender la vida.

