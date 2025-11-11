Maduro celebra la alegría del pueblo venezolano pese a la guerra económica

Durante un encuentro con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Juventud del PSUV (JPSUV), realizado en San Bernardino, Caracas, el presidente Nicolás Maduro destacó el espíritu resiliente del pueblo venezolano, que continúa celebrando la vida a pesar de la guerra económica.

El mandatario subrayó que la participación masiva en actividades culturales, deportivas y religiosas demuestra una profunda expresión de felicidad colectiva y representa una victoria frente a los embates de la guerra económica y cognitiva. “Lo que hemos logrado es realmente impresionante”, afirmó.

En ese contexto, Maduro hizo referencia a las festividades en honor a la Virgen de la Chiquinquirá en el estado Zulia, donde más de 350.000 personas se congregaron para rendir homenaje a la patrona zuliana durante el tradicional encendido de luces.

El evento, celebrado el pasado viernes, incluyó un espectáculo de drones luminosos que captó la atención nacional y se viralizó durante tres días. El presidente recordó que estos drones fueron obsequiados por su homólogo chino, como parte de los lazos de cooperación entre ambas naciones. “Agradecidos con la Chinita, le ofrecimos la mejor celebración como muestra de fe y gratitud por su protección”, expresó.

T/CO

F/Prensa Presidencial