Presidente Maduro conmemora 80° aniversario de la victoria de China sobre Japón

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en representación de su nación; conmemoró el 80.º aniversario de la victoria de China contra el Imperio de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, además de honrar la lucha del revolucionario chino, Mao Zedong, y los hombres y mujeres que lideró.

«Envío un saludo bolivariano al hermano presidente, Xi Jinping, y al pueblo chino», indicó el mandatario venezolano a través de su canal de la app de mensajería instantánea, Telegram.

Adicionalmente, expresó su admiración por la cultura milenaria del gigante asiático, además de su capacidad de trabajo y, sobre todo, «por la humildad de su dirección política que, siendo una potencia, es capaz de relacionarse en términos de igualdad y respeto con todos los gobiernos y pueblos del mundo».

El jefe de Estado venezolano concluyó que la victoria china revolucionó a la historia, y permitió formar una nueva China, en consonancia con los deseos de Mao. «Su triunfo nos demuestra que con la unidad del Pueblo se puede vencer a cualquier fuerza imperial que pretenda someter a nuestra Patria».

Finalmente, recordó que Caracas y Beijing se orientan a cooperar por la construcción de un mundo multipolar, regido por la paz, la justicia y la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, los cuales serían los valores más sacrosantos de dicho panorama geopolítico.

F/VTV