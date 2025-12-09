Maduro: Consejo de Economia Productiva promueve la autosostenibilidad

El presidente Nicolás Maduro resaltó este martes la importancia estratégica del Consejo Nacional de Economía como la herramienta fundamental para construir el consenso nacional y promover una economía autosostenible y sustentada.

En reunión con el Consejo Económico y empresarios del sector privado y público, señaló que ha sido crucial para orientar el modelo económico del país hacia la satisfacción de las necesidades internas y, simultáneamente, hacia la expansión en los mercados internacionales.

«El Consejo Nacional de Economía ha sido el mejor instrumento de consenso nacional para el impulso de una economía autosostenible y sustentada», afirmó el presidente.

El mandatario enfatizó que la transformación económica actual está diseñada para convertir a Venezuela en una potencia exportadora de primer nivel.



«Esa economía cubre nuestras necesidades y apunta a que Venezuela se convierta en un ejemplar exportador de los mejores del mundo», manifestó.



El presidente detalló que la construcción de una «economía autosostenible, diversificada y productiva que satisface, resuelve y abastece las necesidades nacionales» está encaminando al país hacia un «eje exportador multidiverso por los productos y los destinos».

T/CO