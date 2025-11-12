Presidente Maduro: Cuando el imperio amenaza se responde con unidad y fuerza organizada

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que cuando el imperio norteamericano amenaza, la patria de El Libertador, Simón Bolívar, responde con unidad, apresto y fuerza organizada.

“Desde la madrugada del martes 11 de noviembre, se ha activado la fase superior del Plan Independencia 200, con un despliegue integral de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, junto a nuestras unidades militares, la Milicia Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana”, indicó el jefe de Estado a través de un mensaje publicado en su canal Telegram.

Agregó que la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todo el territorio nacional confirma que el sistema defensivo está articulado y en perfecta fusión popular–militar–policial.

“Felicito a cada combatiente, a cada líder comunitario, a cada institución que hace posible esta movilización nacional. ¡Estamos listos para defender la Patria en cualquier terreno y bajo cualquier circunstancia!”, expresó.

Finalmente, el presidente Nicolás Maduro señaló que “en el desarrollo de nuestra doctrina militar se ha creado el concepto de Defensa Integral y se lo hemos explicado al Pueblo. ¡Continuaremos defendiendo la sagrada herencia de los Libertadores y las Libertadoras para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía!”.

F/VTV