Maduro denuncia inacción de organismos internacionales ante crisis globales y sanciones de EE. UU.

Durante la edición número 88 de su programa Con Maduro+, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó fuertes críticas contra organismos internacionales por su falta de respuesta ante las crisis globales y por lo que calificó como una parcialidad evidente frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos, las cuales —según sus declaraciones— provocan la muerte de más de 564 mil personas al año.

Maduro advirtió sobre el colapso del sistema multilateral, señalando que corrientes neonazis y pronazis están socavando el derecho internacional, lo que ha debilitado instituciones clave como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). A su juicio, esto ha generado un vacío normativo que afecta directamente el comercio global y las relaciones entre naciones.

En ese contexto, el mandatario acusó a Estados Unidos de intentar someter a economías emergentes, como las del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), mediante lo que denominó una “hegemonía forzada”.

Maduro también se refirió a la situación en Palestina, condenando la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU frente a lo que describió como masacres y genocidio. “Ese organismo está herido de muerte”, afirmó, cuestionando su capacidad para garantizar la paz y la justicia internacional.

Finalmente, el presidente venezolano aseguró que su gobierno mantiene una estrategia de doble acción: denunciar la parcialidad y la complicidad de estos organismos, y al mismo tiempo participar activamente en sus espacios para hacer escuchar la voz de Venezuela. Expresó su esperanza de que, con el tiempo, se pueda construir un nuevo orden internacional más justo y equilibrado.

