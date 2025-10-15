Presidente Maduro destaca activación integral de las ZODI Caracas y Miranda

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la activación de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en el estado Miranda y en Caracas en perfecta fusión popular-militar-policial.

A través de un mensaje publicado en su canal Telegram, el jefe de Estado indicó que “desde Catia hasta Barlovento, desde Petare hasta La Pastora, desde Caricuao hasta los Valles del Tuy, pasando por los Altos Mirandinos. ¡A seguir ganando la Paz!”.

El mandatario venezolano precisó que en el estado Miranda y en el Distrito Capital habitan unos siete millones de habitantes, “de gente buena y trabajadora”.

Manifestó que a través de la Operación Independencia 200 se deben defender las montañas y costas de estos territorios.

“Debe seguir ganando la paz, por eso hemos activado las unidades comunales milicianas muy importantes. Por ello, debe completarse su activación integral y todas las bases populares de defensa”, expresó.

Finalmente, el presidente Nicolás Maduro aseveró que en unidad gana la paz. de igual modo, acotó que “la paz es nuestro destino y nuestra bendición”.

F/VTV