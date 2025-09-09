Maduro destaca que el país esta abierto a las inversiones internacionales

Durante la edición número 90 de su programa Con Maduro +, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este lunes a los sectores productivos y empresariales del país a mantener el ritmo de trabajo, inversión y crecimiento. Reafirmó que Venezuela está lista para recibir capital extranjero, con el objetivo de fortalecer los 13 Motores Productivos que sustentan el modelo económico nacional.

El mandatario subrayó que el esquema de los 13 motores representa el camino hacia una economía más sólida y estable. “Este es nuestro modelo, articulado al mundo”, expresó, destacando que el país cuenta con una estrategia clara para canalizar recursos, tecnología y esfuerzos hacia áreas clave del mercado interno y externo.

Maduro también hizo énfasis en la importancia de construir una economía autónoma, alejada de esquemas neocoloniales y dependientes. Señaló que el plan de los 13 motores fue concebido a través del consenso nacional, con participación activa, diálogo y visión estratégica. Esta estructura busca aprovechar las capacidades internas del país y proyectarlas hacia un desarrollo sostenible.

Entre los sectores incluidos en este modelo se encuentran hidrocarburos, agroalimentación, exportaciones no petroleras, turismo, telecomunicaciones, emprendimiento, y más. La reorganización económica apunta a integrar sectores tradicionales con nuevas áreas de innovación, como el Bolívar Digital y el mercado de valores, para dinamizar la economía venezolana.

T/CO con información de Prensa Presidencial

F/Prensa Presidencial