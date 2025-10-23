Presidente Maduro destaca talento de la “generación genial” pilar de la transformación

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la juventud venezolana es una “generación genial” y dispuesta a ocupar espacios en el área de la ciencia, la cultura, el arte militar, la política y el liderazgo.

A través de un material audiovisual publicado en su canal Telegram, el jefe de Estado manifestó que en el país la juventud tiene derecho a “la educación, la cultura, los valores, la familia, la comunidad y el derecho a la vida”. Sin embargo, recordó que la ideología de derecha se acostumbró a utilizar los medios de comunicación para manipular a la población y a la juventud.

“Que nadie se deje manipular por las redes sociales. Debemos tener conciencia crítica, carácter y viendo al futuro”, expresó.

Generación de liceos militares

Por otra parte, el presidente Maduro recordó la jornada de Obratón realizada en el Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora. “Esta generación de estudiantes de liceos militares debe tener la más alta formación científica y tecnológica, y ser ejemplo de educación, de creación del máximo valor, que es el amor a la patria. Sigan adelante con dedicación, moral y espiritualidad”, destacó.

Instó a los estudiantes del Liceo Militar General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora a “seguir adelante con moral y espiritualidad para lograr la mejor generación que se prepara en liceos militares del país”.

“La democracia es permanente, ese es nuestro país. ¡Que viva Venezuela!”, expresó.

F/VTV