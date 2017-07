Maduro: El CNE es el único poder que puede organizar, dirigir y establecer un proceso electoral o de referéndum en el país

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este martes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único Poder que tiene la facultad de organizar, dirigir y establecer un evento electoral o de consulta (tipo referéndum) en el país.

El Mandatario nacional destacó el rol del CNE ante la pretensión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de llevar a cabo un plebiscito el 16 de julio para oponerse a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“En la patria, habrá justicia. Tengo confianza absoluta, y con ella, habrá paz, paz verdadera”, aseguró el Presidente obrero en la reunión que sostuvo con los Gobernadores y Alcaldes Bolivarianos, en el Palacio Blanco.

Anunció que el próximo domingo, 9 de julio, arrancará la campaña electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. “Estamos preparándonos para un proceso constituyente, regido por el único Poder que lo puede organizar, dirigir y establecer los mecanismos y resultados de cualquier proceso electoral en el país, se llama Consejo Nacional Electoral”, aseveró.

“Lo dice muy claro nuestra Constitución en el capítulo 4 de los Derechos Políticos y Referéndum Popular”, explicó el presidente Maduro.

Resaltó que el referéndum es “una nueva doctrina democrática que sembramos en la pionera del 99. Se tomó el concepto constitucional y democrático del referéndum popular, como opciones del debate y la decisión pública, y se desechó los otros conceptos (como el plebiscito) por considerarse de las doctrinas autoritarias y dictatoriales que se impusieron en el mundo, y en América Latina durante el siglo XX”.

“DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN TODO, SIN LA CONSTITUCIÓN, NADA”

“Para uno convocar consultas públicas, de carácter nacional, refrendarias, tipo referéndum, amerita cumplir con un conjunto de requisitos y mecanismos constitucionales y nadie puede pretender convocar consultas públicas, que tengan carácter vinculante, violando la Constitución”, advirtió ante las pretensiones de la derecha.

Ejemplificó señalando que al gabinete Bolivariano se le podría ocurrir, “que mañana vamos a convocar cualquier consulta, y le vamos a imponer al país lo que ahí se decide. Por ejemplo, vamos a preguntar si Julio Borges debe ir preso por los crímenes y la destrucción que ha ocasionado al país en estos 90 días ¿si o no? y luego, el vicepresidente Tareck (El Aissami) dice el resultado de la consulta y Julio Borges va preso, y lo metemos preso ¿eso es legal? ¿es constitucional?”.

“Una sociedad debe regir su destino sobre la base del respeto de las leyes, de la Constitución, de las reglas del juego y de los poderes públicos. Nadie puede pretender instalar un Estado paralelo, improvisado, nadie”, reiteró.

Sostuvo que, “dentro de la Constitución todo, sin la Constitución, nada. El respeto a la Constitución es la base de la paz verdadera”.

“Nadie puede pretender imponerle al país un evento político que no tiene visos de legalidad ni constitucionalidad. Nosotros lo pudiéramos hacer, convocamos a varios millones a responder cualquier pregunta que se nos ocurra y tenemos el poder político, pero no, jamás. Nosotros no violaríamos esta sagrada Constitución, la primera, la de 1999, la pionera, que hemos defendido con nuestra propio vida y que ahora va a constituyente para ampliarle los horizontes de su vida futura”, concluyó.

T/Ana Maneiro

F/AVN