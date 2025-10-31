Maduro: El nuevo satélite de comunicaciones Gran Cacique Guaicaipuro será una realidad en poco tiempo para Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la aceleración, activación y lanzamiento, junto a la hermana República Popular China, del nuevo satélite de comunicaciones Gran Cacique Guaicaipuro, «tarea que hay que insistir y cumplir a prontitud», precisó.

A este anuncio se agrega el que se ha establecido una meta en el Consejo Científico Militar, la ABAE y la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Humberto Fernández Morán, para construir, por ahora, un mini satélite construido por científicos y científicas venezolanas.

El Mandatario nacional informó de éstos propósitos durante el cierre del 1er. Congreso Internacional Espacial, realizado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, en el marco de la celebración del 18.° Aniversario de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE).

«Aprobados todos los esfuerzos para ir a la búsqueda del primer mini satélite venezolano, es una idea maravillosa. Y del mini, más adelante pasaremos al maxi», expresó con orgullo el Jefe de Estado.

En este contexto, el Mandatario nacional agradeció la articulación, el esfuerzo y el conocimiento de distintas instituciones, que están abocadas a los proyectos científicos, aunado al apoyo recibido por China, Rusia, Francia, Brasil y Turquía.

