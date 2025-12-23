Maduro: El país alcanzó el 99.5% de abastecimiento interno con producción nacional

En el Balance de los Motores Productivos de Venezuela 2025, realizado este lunes en el Poliedro de Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, confirmó que el país alcanzó el 99.5% de abastecimiento interno con producción nacional.

«Llegamos a diciembre con 99.5% de abastecimiento. Derrotamos el bloqueo interno, producto del esfuerzo y del trabajo diario y producto de las bendiciones de Dios», manifestó el Jefe de Estado ante los exponentes agroproductivos.

Acompañado de la Primera Dama, Cilia Flores, de la vicepesidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; del ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado; y del ministro del Poder Popular para la para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, entre otras autoridades el Mandatario Nacional aseguró que Venezuela cuenta con un importante «banco de semillas para producir todo: maíz amarillo, maíz blanco, arroz, papa, tubérculo, Venezuela ya lo produce todo», enfatizó.

Durante el recorrido por los diferentes stands de exposiciones alimentarias, el Presidente Maduro también corroboró que la producción de café, de caraotas y de papelón también ha crecido exponencialmente.

En este mismo orden de ideas, la Vicepresidenta Ejecutiva anunció que viene la siembra de 4 mil hectáreas del Plan Comunal del Arroz con una semilla totalmente soberana, que incluso cuenta con los bioinsumos agrícolas necesarios para el proceso.

T/Prensa Presidencial