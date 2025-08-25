Maduro: El poder la nación es fusión perfecta del pueblo, la FANB y la fuerza policial

Durante la emisión número 89 de su programa semanal Con Maduro +, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una nueva fase de fortalecimiento del sistema de defensa nacional, destacando la activación plena del poder cívico-militar-policial como garantía de paz y soberanía.

El mandatario informó que se han desplegado 164 Unidades de Reacción Rápida (URRA) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el país. Estas unidades operan de forma permanente, con capacidad de respuesta las 24 horas del día, los 365 días del año, y están orientadas a enfrentar amenazas internas como bandas delictivas, así como presuntas conspiraciones externas.

Maduro subrayó que este despliegue forma parte de una estrategia integral que busca consolidar la unión entre el poder popular, las fuerzas armadas y los cuerpos policiales. Esta fusión representa “un solo plan, una sola voluntad” en defensa de la estabilidad nacional.

Además, el presidente destacó el papel del pueblo venezolano como eje fundamental del poder, respaldado por los cinco poderes establecidos en la Constitución de 1999: Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral y Ejecutivo. Afirmó que esta estructura fortalece la capacidad de resistencia del país frente a cualquier intento de desestabilización.

Finalmente, señaló que el sistema defensivo nacional ha sido sometido a un proceso de reorganización y aceleración, con el objetivo de liderar la defensa del derecho de Venezuela a la paz, la soberanía y el futuro.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial