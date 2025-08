Maduro: El pueblo ya no quiere más guarimbas, ni violencia, ni conspiración

«Este pueblo ya no quiere más guarimbas, no quiere más violencia, no quiere más conspiración. Así que creo que siendo hoy 4 de agosto es muy importante hacer conciencia que la paz que tenemos es una conquista. Hay que cuidarla y hay que seguirla construyendo porque el mundo está loco», así lo manifestó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Tal afirmación la realizó el jefe de Estado durante el segmento Zona Digital, en su programa número 87 de Con Maduro +, donde destacó que el pasado 28 de julio de 2024 se realizó la elección presidencial bajo amenazas por parte de la ultraderecha. «Iban a dejar sin electricidad a Venezuela al mediodía el 28 de julio y en la noche del 28 de julio atacaron todos los sistemas informáticos del país y destruyeron el sistema informático del Consejo Nacional electoral, entre otras cosas. Ya saben lo que pasamos 29 y 30 y el control que hicimos de estos grupos violentos».

«Para que hubiera elecciones de Asamblea Nacional y gobernaciones el 25 de mayo, ustedes no saben lo que hicimos, lo que pasamos, los intentos que hubo de destruir sistemas eléctricos, de atacar lugares claves del país, inclusive ahora para que fueran en paz y tranquilas las elecciones del 27 de julio, lo mismo, así que nosotros hemos dado una gran batalla», reveló.

Por otra parte, Maduro resaltó que se han realizado las elecciones indígenas con participación del 92,97%. «Todo se desarrolló en completa paz. Hemos logrado unas elecciones sin violencia, sin planes de desestabilización».

Maduro detalló los múltiples eventos electorales que se han realizado en Venezuela en los últimos años de forma exitosa, frente a bloqueos, intentos de invasión y ataques de violencia. “Estas elecciones municipales nos dieron una gran responsabilidad para los tiempos presentes y la construcción del nuevo modelo de Estado Comunal”.

El dignatario señaló que con las elecciones de este 27 de julio se cierra el ciclo electoral, como lo manda la Constitución, «en paz, con participación y con una victoria popular rotunda. En un año hicimos siete elecciones, todas en democracia, todas con resultados claros. Hoy tenemos un país en pie, con todas sus instituciones renovadas y un plan de trabajo colectivo que se llama 7T. Es el plan del pueblo, y también del presidente pueblo».

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial