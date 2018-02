Maduro: En Venezuela lo que está en crisis es el modelo capitalista-rentista

El candidato por las fuerzas de la Revolución y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, afirmó la noche de este lunes que en la Patria de Bolívar no es el modelo socialista en construcción el que está en crisis, sino el modelo capitalista-rentista.

“Estoy de acuerdo resalto que lo que está en crisis en Venezuela no es el modelo socialista en construcción, lo que está en crisis en Venezuela es el capitalismo que se niega a morir y trata de hacerle daño en su despedida al pueblo”, dijo el Jefe de Estado.

Durante el acto de Clausura de la XIV conferencia nacional del PCV, desde su sede en el Teatro Cantaclaro, en Caracas, el Primer Mandatario nacional señaló que ese modelo en decadencia le hace daño al pueblo venezolano en su economía y en su vida social.

“Lo que está en crisis es la putrefacción de los valores del imperialismo, del bachaquerismo, de la especulación, del robo, del saqueo que hacen con nuestro pueblo los sectores capitalistas”, agregó.

Maduro recalcó que ante esa crisis del capitalismo se debe tener una respuesta firme que oriente hacia el camino del socialismo. “Lo que va a pasar un día después (de las elecciones) el 23 de abril después que tengamos una histórica y heroica victoria es que vamos a transitar los caminos del socialismo con mayor profundidad, con mayor precisión, con el pueblo movilizado”

Recordó que el comandante Hugo Chávez decía que Venezuela estaba en el centro de una crisis histórica donde lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no acababa de nacer. “Si eso se ha vivido en algún espacio de la vida nacional es en la economía, entre un modelo que se niega a morir (…) y un modelo que no termina de nacer con toda su capacidad productiva, con toda su capacidad y potencia que es el nuevo modelo económico revolucionario”, explicó.

Aseveró que es necesaria la profundización la estabilidad del empleo y del sistema de protección de los hogares, el fortalecimiento del salario real.”Tenemos que blindar el ingreso salarial de los trabajadores en el transcurso de la batalla por ganar, esa es la tarea principal”, enfatizó.

Afirmó que el establecimiento de la nueva economía socialista es el gran reto de varias generaciones, de las presentes y futuras. “Por eso agradezco las críticas, la propuestas que el Partido Comunista de Venezuela ha traído y por eso me comprometo a profundizar en los mecanismos de consulta, de debate y de definición de aquí en adelante”, expresó.

Texto/Sandra Izarra

Foto/Prensa Presidencial