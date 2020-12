Maduro: En Venezuela no tenemos una dolarización, hay mecanismos de una economía de guerra

“En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es y no va a ser nunca el dólar, ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismos de una economía de guerra, una economía de resistencia”, puntualizó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Destacó en rueda de prensa realizada en Miraflores que los venezolanos y las venezolanas han establecido una nueva forma de intercambiar productos, de cubrir sus necesidades mediante el uso de monedas extranjeras y las criptomonedas ante el bloqueo, medidas unilaterales y coercitivas promovidas por la administración de Donald Trump.

“Venezuela pasó de percibir ingresos de 56 mil millones de dólares a menos de 500 millones de dólares, producto de la persecución financiera y comercial contra Venezuela”, detalló el presidente Maduro en transmisión de VTV.

Ratificó que el Gobierno Bolivariano seguirá protegiendo los ingresos de los venezolanos: “Cuando Venezuela logre romper totalmente el bloqueo, logre recuperar sus ingresos en divisas, todo volverá a su cauce. Hemos logrado defender el salario, pero ha sido golpeado y herido, es una herida abierta, supurante, la vamos a curar, sanar, pero hay un factor decisivo de esta etapa”.

El Jefe de Estado aseveró que se encuentran estudiando el funcionamiento de las criptomonedas y las oportunidades que se abren para la construcción de la dimensión económica del socialismo en el país con el objetivo de buscar una economía mixta.

T/VTV

F/Prensa Presidencial