Maduro: Estamos dando un paso trascendental ante las amenazas de EEUU

El presidente Nicolás Maduro anunció la activación de las Unidades Comunales de Milicia en los 5.336 circuitos comunales del país, calificando la jornada como “un paso trascendental” en la defensa de la soberanía nacional.

La medida se enmarca en el contexto de recientes tensiones en el mar Caribe, donde fuerzas militares estadounidenses han sido desplegadas cerca de las costas venezolanas. Ante este escenario, el mandatario reafirmó que la Constitución de 1999 otorga al pueblo venezolano la corresponsabilidad en la protección del territorio frente a cualquier amenaza externa.

El Jefe de Estado subrayó que los recursos naturales y espacios geográficos del país —incluidos los mares, tierras, ríos y petróleo— son patrimonio exclusivo del pueblo venezolano. “No pertenecen a ningún imperio extranjero, ni a intereses foráneos que pretendan apropiarse de lo que es nuestro por derecho histórico y constitucional”, afirmó.

El presidente también destacó el papel del Sistema de Alistamiento Permanente como herramienta para incorporar a los ciudadanos en la Milicia Nacional Bolivariana, fortaleciendo así la articulación cívico-militar en defensa de la paz, la independencia y el bienestar colectivo.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad nacional y regional, instando a Venezuela, América Latina y el Caribe a consolidar una defensa conjunta del derecho soberano a la territorialidad y al desarrollo autónomo de sus pueblos.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial