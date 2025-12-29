Presidente Maduro: FANB ha consolidado su carácter de Ejército Unido Libertador

“En el 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) alcanzando sus más altos niveles de excelencia”, así lo manifestó este lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

A través de su canal de Telegram, el jefe de Estado destacó que la FANB se mantiene firme en su compromiso histórico con la defensa de la soberanía nacional y la unión con el pueblo venezolano pese a las constantes amenazas del imperio.

“Mientras más integrados estemos al pueblo, con más fuerza ese pueblo nos amará y defenderá ante cualquier coyuntura que la patria afronte. ¡Nuestro destino es Zamora, Bolívar y la lealtad!”, reseña la publicación.

Asimismo, aseguró que para el 2026, el cuerpo castrense tiene el compromiso de seguir los caminos admirables en Bolívar, además de señalar que este período marca una nueva etapa de transición al socialismo.

En ese orden de ideas, el presidente Maduro insistió en que la lealtad es un principio esencial para sostener la Revolución, donde este valor debe ejercerse diariamente con inteligencia, compromiso y firmeza.

F/VTV