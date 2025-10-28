Presidente Maduro felicita al pueblo de oriente que apuesta por la paz

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó al pueblo en el oriente del país que salió a las calles a protestar contra la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. A través de un mensaje en su canal Telegram, el jefe de Estado recalcó que “Venezuela quiere Paz. ¡Basta de amenazas imperialistas!”.

Recordó que el pasado fin de semana se hicieron una serie de capturas de lo que pudiera ser un grupo de mercenarios preparados y financiados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). “Todo ello, nos llevó a descubrir, el plan de un autoataque que se iba a hacer con la CIA” en Venezuela.

El mandatario venezolano precisó que Estados Unidos tiene posicionadas naves militares al frente del país, en Trinidad y Tobago. “Lamentablemente, la primera ministra [Kamla Persad-Bissessar] es una alcahueta y propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales”, expresó.

Finalmente, el presidente Nicolás Maduro enfatizó que Venezuela quiere paz, por ello exhorta a cesar las amenazas militares del imperialismo yanqui. “A nuestro pueblo nos protege nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y nuestras fuerzas policiales”, puntualizó.

F/VTV