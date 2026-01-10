Maduro Guerra: La única manera de garantizar la prosperidad es mantenerse unidos

El vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro Guerra, instó este viernes al pueblo a mantenerse en unidad para garantizar la prosperidad del país. «Pido unidad, debemos querernos todos; la única manera de garantizar la prosperidad es mantenernos unidos para que la Revolución siga siendo Gobierno. Unidad ante todo; hoy respaldamos a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez», destacó Maduro Guerra durante la marcha de los movimientos sociales para exigir la liberación del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la movilización permanente «para sostener esa llama viva, manteniéndonos juntos y unidos exigiendo la liberación de Nicolás y Cilia. Nosotros no estamos solos, ellos no están solos; hay un pueblo que los respalda».

Asimismo, recalcó que el jefe de Estado se encuentra en paz gracias a su «profunda fe en Jesucristo y su conciencia tranquila». “Nosotros desde aquí seguimos su Plan de la Patria”, agregó. “Venezuela se va a mantener firme y decidida en la calle. Convertiremos todos estos sentimientos en organización popular para garantizar que, cuando lleguen, vean el mar de pueblo que hay”, manifestó.

