Maduro Guerra llama a la unidad y exige regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores

El diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, aseguró este viernes 9 de enero que el “Pueblo de Bolívar y Chávez” se mantiene movilizado en las calles para exigir el regreso sano y salvo del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente, Cilia Flores, durante la Gran Marcha de los Movimientos Sociales realizada en Caracas.

“El mundo tiene los ojos sobre Venezuela y está viendo la furia del pueblo venezolano que se transforma en dignidad y se convierte en organización. Hay un gran consenso nacional en rechazo a la criminal agresión de la que Venezuela fue víctima el 3 de enero”, expresó el parlamentario ante los manifestantes.

Maduro Guerra agradeció el respaldo popular y afirmó que el acompañamiento del pueblo fortalece al liderazgo político. “Gracias por tanto amor, por tanto apoyo. No nos sentimos solos, nos sentimos acompañados de ustedes y ustedes tampoco están solos”, manifestó, al tiempo que instó a mantener la unidad nacional en medio de la coyuntura que atraviesa el país.

Asimismo, expresó su respaldo al Alto Mando Político y a las autoridades del Estado. “Todo el apoyo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al doctor Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello, al Gobierno Bolivariano, al PSUV, al Gran Polo Patriótico y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, digna y resistente”, afirmó.

Por su parte, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, llamó a “seguir consolidando nuestra paz” y aseguró que la gobernabilidad del país se mantiene garantizada. Indicó que las instituciones continúan funcionando con normalidad y reiteró que Venezuela “no es un pueblo de guerra”, sino de diálogo y estabilidad.

Fernández concluyó exhortando a sostener la movilización popular como vía para defender la paz y exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, al considerar que la unidad del pueblo es clave para afrontar la situación actual.

