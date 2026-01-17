Maduro Guerra: secuestro del presidente lo ha convertido en símbolo contra el fascismo

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente constitucional secuestrado el pasado 3 de enero, aseguró que el hecho ha convertido a su padre en un símbolo de resistencia contra el fascismo y el imperialismo.

Durante un encuentro de la Red de Juristas por la liberación de la familia presidencial, realizado en el Teatro Teresa Carreño, Maduro Guerra destacó que tanto Nicolás Maduro como la primera dama Cilia Flores encarnan la lealtad y la firmeza frente a una agresión militar desproporcionada. “Cuando se hable de lealtad en el mundo, se hablará de Nicolás Maduro Moros como hombre firme y leal al pueblo venezolano y al legado del comandante Hugo Chávez Frías”, expresó.

El diputado subrayó que la invasión armada de un ejército extranjero, sin declaración de guerra, y el secuestro de un jefe de Estado constituyen una violación flagrante de la Carta de la ONU y de las inmunidades que el derecho internacional garantiza.

Maduro Guerra advirtió que el asesinato de población civil ajena al conflicto y el traslado forzoso de rehenes son hechos que ponen en crisis el sistema jurídico internacional.

Pese al ataque militar, señaló que Venezuela mantiene su hilo constitucional bajo la conducción de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En este sentido, pidió preservar la paz y la unidad, avanzar en lo económico y garantizar la soberanía mientras se trabaja por la liberación de los rehenes.

Asimismo, propuso a los juristas presentes redactar un documento de consenso para denunciar las violaciones cometidas, crear una comisión independiente que recorra organismos internacionales y parlamentos, y convocar en febrero un encuentro internacional de juristas en Caracas para convertir a la capital en epicentro de la defensa del derecho internacional.

T/UN