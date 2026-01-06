Maduro Guerra sobre el jefe de Estado: «Es un presidente prisionero de guerra y no un delincuente»

Nicolás Maduro Guerra instó a mantener la unidad y la cohesión nacional en el país para seguir consolidando la paz. Este lunes, el diputado de la Asamblea Nacional,instó a mantener la unidad y la cohesión nacional en el país para seguir consolidando la paz. «La unidad de todas las fuerzas, debemos estar más unidos que nunca en unidad, lucha y victoria (…) tenemos que consolidar una gran mayoría y hegemonía de la opinión pública venezolana en torno a la paz que debemos mantener en Venezuela», expresó Maduro Guerra durante una movilización en Caracas para exigir la liberación de Maduro y Flores.

El diputado refirió que el imperialismo espera generar una guerra civil en el país, sin embargo, enfatizó que «no lo van a lograr» y aseguró que «consolidando la paz, la unidad y la Venezuela productiva veremos a Nicolás Maduro y Cilia Flores Regresar a Caracas«.

Asimismo, destacó que en estos momentos el mandatario sigue demostrando su dignidad y «no va a agachar la cara por nadie» tras su primera audiencia ante un tribunal de Nueva York. «Él tiene la cara levantada porque nadie le va hacer agachar la cara a Maduro, porque es un hombre con dignidad e inocente. No es un narcotraficante, no es un delincuente, es un presidente prisionero de guerra«, exclamó.