Maduro impulsa la formación de líderes comunales para fortalecer el Estado popular

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado este jueves a acelerar la capacitación integral de líderes y lideresas del Poder Popular, destacando que este proceso es clave para consolidar el nuevo modelo de Estado, inspirado en el pensamiento de Bolívar, Rodríguez, Zamora y el legado de Hugo Chávez.

Durante su visita a la Comuna Rural Turística Parque Caiza, en Caucagüita (estado Miranda), el mandatario subrayó que la construcción del modelo socialista y comunal exige un esfuerzo profundo desde las bases. “No es sencillo levantar un modelo como este, porque implica formar millones de líderes que nacen del pueblo”, expresó.

En ese contexto, Maduro anunció que ha encomendado a Jorge Arreaza, rector de la Universidad Nacional de las Comunas (UNC), acelerar los programas de formación dirigidos a voceros y voceras de las comunas. El objetivo: alcanzar a más de 2 millones de representantes ya identificados y elevar su nivel cultural, político e ideológico.

Además, el jefe de Estado insistió en que el aparato institucional debe transformarse con urgencia para alinearse con el Estado comunal previsto en la Constitución. “Hay que dar el ejemplo y reestructurar gobernaciones y alcaldías, adaptando sus presupuestos y funciones al Poder Popular. Es momento de dejar atrás el viejo esquema burocrático y burgués”, concluyó.

T/CO